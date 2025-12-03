Tupungato avanza con la refuncionalización del CEPI “Mickey”: obras clave para la primera infancia

En el distrito Cordón del Plata, avanza la Obra de Refuncionalización y Mejoras Edilicias del CEPI “Mickey”, un proyecto encarado por la Dirección General de Obras de la Municipalidad de Tupungato que busca asegurar entornos seguros, confortables y adecuados para la primera infancia. El establecimiento recibe a niños y niñas del Centro de Apoyo Escolar en turnos mañana y tarde, además de funcionar como espacio para los encuentros de la Escuela de Ajedrez Pablo Agostinelli.

La intervención tiene como objetivo fortalecer la infraestructura pública y promover el desarrollo integral de la comunidad del Cordón del Plata, respondiendo a una demanda histórica de mejoras edilicias en este espacio clave para las familias del distrito. Actualmente, la obra se encuentra en una etapa fundamental: la renovación completa de la cubierta del techo, que incluye el recambio total de chapas, la sustitución de aislación y la reposición del machimbre deteriorado.

Además de la labor estructural, el municipio ejecutará una serie de trabajos orientados a modernizar y ampliar la capacidad del centro educativo. Entre ellos, se destaca la construcción de un nuevo núcleo sanitario, con baños modernos y accesibles, diseñados tanto para alumnos como para docentes y personas con movilidad reducida, garantizando accesibilidad universal.

Otro de los avances previstos es la ampliación del comedor, que permitirá mejorar la capacidad operativa del servicio alimentario y brindar mayor comodidad a las familias. En paralelo, se realizará una renovación integral de instalaciones, que incluye el reemplazo de cañerías, la actualización de artefactos sanitarios y la mejora en los sistemas de iluminación, optimizando tanto la seguridad como la eficiencia del espacio.

La intervención contempla también mantenimiento edilicio integral, con trabajos de reparación de humedad, acondicionamiento de muros y pintura general, tareas esenciales para preservar la vida útil del edificio. Finalmente, se ejecutará la mejora del cierre perimetral, reforzando la seguridad exterior del establecimiento y garantizando un entorno protegido para todas las actividades que allí se desarrollan.