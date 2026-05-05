Tupungato apuesta por el reciclaje y el consumo consciente con beneficios para vecinos

Tupungato vuelve a poner el foco en el cuidado del ambiente con dos propuestas que combinan conciencia ecológica y beneficios concretos para los vecinos. Este miércoles 6 de mayo se desarrollará el Día ReAccionemos en la Explanada Municipal (de 8.30 a 13.30h), mientras que el viernes 8 será el turno de la Ecoferia en la Plaza Piaggi (de 10 a 13h).

Ambas actividades están conectadas entre sí y forman parte de una política sostenida para incentivar prácticas responsables. Quienes participen del Día ReAccionemos (llevando residuos reciclables limpios y secos) recibirán vouchers con descuentos que luego podrán utilizar en los puestos de la feria.

El programa ReAccionemos convoca a los vecinos a acercar materiales como plásticos (botellas y sachets), cartón, metales e incluso neumáticos fuera de uso (todos previamente clasificados y en condiciones aptas para su reciclaje). El objetivo es fortalecer la separación en origen y reducir el impacto ambiental de los residuos domiciliarios.

Por su parte, la Ecoferia ofrece una alternativa de consumo diferente, con productos locales y sustentables. Allí se pueden encontrar frutas y verduras de huerta, cosmética natural, dulces artesanales, plantines y distintas creaciones regionales (elaboradas bajo criterios responsables con el ambiente). La propuesta apunta a consolidar un circuito económico más saludable y consciente.

De esta manera, el municipio refuerza una lógica que combina educación ambiental con incentivos directos. Reciclar no solo contribuye al cuidado del entorno, sino que también tiene recompensas concretas para quienes se suman al cambio de hábitos.