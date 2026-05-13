Tupungato apuesta a la construcción sostenible con cursos gratuitos en sistemas sismotérmicos

La Municipalidad de Tupungato avanzó en un acuerdo de cooperación con la empresa NEWPANEL para impulsar capacitaciones gratuitas en construcción sismotérmica y sistemas constructivos innovadores. La firma se concretó este martes en la Intendencia local y contó con la participación del intendente Gustavo Aguilera, el empresario Eduardo Stradella y la directora de Educación Laura Ravinale.

El convenio contempla el desarrollo de talleres de formación técnica destinados a vecinos y vecinas del departamento, con el objetivo de ampliar las posibilidades de inserción laboral y brindar herramientas concretas para acceder a nuevos oficios. Además de las capacitaciones, se prevén visitas guiadas a obras donde ya se aplican estos sistemas constructivos, promoviendo experiencias prácticas para quienes participen de las instancias formativas.

Desde la empresa destacaron que este tipo de construcción en seco permite que personas sin experiencia previa puedan incorporarse rápidamente al rubro. La propuesta apunta tanto a quienes buscan una salida laboral como a quienes desean mejorar o ampliar sus viviendas de manera más económica y eficiente.

Otro de los aspectos que remarcaron desde NEWPANEL es que la modalidad de construcción sismotérmica facilita una mayor participación de mujeres dentro del sector, debido a que se trata de sistemas más livianos y simples de manipular. A su vez, señalaron que las tecnologías aplicadas permiten reducir considerablemente los costos de calefacción y refrigeración gracias al alto nivel de aislamiento térmico.

El acuerdo también establece compromisos específicos para ambas partes. Mientras la empresa aportará asistencia técnica, materiales para prácticas y acompañamiento a egresados, el municipio será responsable de organizar los talleres, proveer espacios y herramientas, difundir las propuestas y emitir certificados de participación.

NEWPANEL es una firma mendocina con más de 16 años de trayectoria dedicada al desarrollo de sistemas constructivos sismotérmicos orientados a mejorar la eficiencia energética y la seguridad estructural de viviendas y edificios. La iniciativa busca fortalecer el ecosistema local de construcción sostenible y fomentar modelos habitacionales más accesibles y saludables para la comunidad.