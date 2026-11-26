La Municipalidad de Tupungato continúa fortaleciendo sus lazos de cooperación internacional con la ciudad alemana de Bietigheim-Bissingen.

Este mes, el alcalde mayor de Bietigheim-Bissingen, Jürgen Kessing, junto a Susanne Greschner, funcionaria responsable de Hermanamientos y Relaciones Internacionales, permaneció en el departamento y, junto al jefe comunal, firmó el martes 10 de noviembre la Ratificación de la Declaración de Intención de Amistad entre ambas ciudades, dando continuidad al acuerdo celebrado originalmente el 5 de febrero de 2019.

El documento signado establece cuatro ejes centrales de trabajo voluntario y conjunto:

Mantener y construir contactos oficiales, educativos y de la ciudadanía.

Intercambiar información y conocimientos técnicos entre administraciones, asociaciones, empresas y otras instituciones.

Organizar actividades y encuentros para fomentar el conocimiento recíproco en cultura, deporte, educación, turismo y economía.

Impulsar el intercambio juvenil mediante la difusión del Programa Vacaciones y Trabajo.

Agenda de la visita alemana

Durante su estadía en Tupungato, Kessing enfocó sus recorridos y meetings principalmente en el recurso hídrico, además de fortalecer vínculos institucionales -visitando establecimientos educativos, el Hospital Grl. Las Heras, la Cámara de Comercio y Turismo- y comunitarios participando de los eventos de Aniversario, como las Vísperas y el Desfile Escolar-Cívico- Militar.

Se llegó a los manantiales de El Peral para ver el estado actual de las obras financiadas a través de la hermandad con Alemania y los avances de trabajos ejecutados en los Acueductos con fondos del resarcimiento.

Al referirse al proyecto ambiental conjunto, el alcalde alemán destacó la importancia de resguardar las fuentes de agua en la montaña para asegurar el suministro de agua potable de manera sustentable, con el respaldo de la República Federal de Alemania, y valoró el trabajo articulado con el Intendente Aguilera y el Director de Agua y Saneamiento Marcelo Alonso para proyectar nuevas iniciativas en los próximos años.