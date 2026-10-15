Tupungato acelera una obra clave para mejorar el suministro de agua potable

La Municipalidad de Tupungato avanza con la construcción del Acueducto del Oeste, una de las principales obras de infraestructura hídrica del departamento, que ya registra un 37% de ejecución y se encuentra un 13% por encima del cronograma previsto, según informó la Dirección de Agua y Saneamiento municipal.

La intervención tiene como objetivo fortalecer la distribución de agua potable en San José y Villa Bastías, mediante la incorporación de nueva infraestructura que permita mejorar el abastecimiento y ampliar la disponibilidad del recurso para los vecinos de ambas localidades.

El proyecto contempla el tendido de aproximadamente 6.600 metros de cañería de 160 milímetros de diámetro, que formarán parte del sistema de distribución. Además, se realizará una nueva perforación en el sector oeste de San José para incrementar la oferta de agua y dar respuesta a las conexiones de la zona.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que la perforación contará con un parque solar destinado a abastecer de energía a la bomba de extracción. De esta manera, el sistema incorporará una fuente de energía renovable para su funcionamiento.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer el sistema hídrico de Tupungato y mejorar la infraestructura vinculada al suministro de agua potable.

En paralelo, el departamento ejecuta otras dos obras estratégicas destinadas a reforzar el sistema, en un contexto en el que la ampliación de la capacidad de distribución y la disponibilidad del recurso resultan fundamentales para acompañar las necesidades de la población.