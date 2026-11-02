Tupungato abrió los festejos por sus 168 años con una multitudinaria cabalgata

Tupungato comenzó este domingo las actividades por el 168° aniversario de su creación con una cabalgata que reunió a más de 200 personas y más de 100 caballos. La propuesta partió desde la Plaza Departamental y culminó en el monumento al Cristo Rey, donde los participantes compartieron una bendición religiosa a cargo del padre Alejandro Squizziato. La jornada también incluyó música en vivo y presentaciones de ballets folclóricos.

El intendente Gustavo Aguilera destacó el valor histórico de la iniciativa y la vinculó con el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo de las generaciones que construyeron la identidad del departamento. Además, resaltó la importancia del Cristo Rey como espacio turístico y de encuentro espiritual para la comunidad. Por su parte, la directora de Cultura, Romina Pinti, valoró la convocatoria y el acompañamiento de los vecinos, y señaló la importancia de preservar estas expresiones tradicionales.

La celebración continuó con distintas propuestas artísticas. Durante el mediodía se presentaron UcoChe y el Ballet de Danzas Folklóricas Pewmafé, de Anchoris, mientras que en el sector de La Enramada actuaron Voces de Mi Pueblo y el grupo Los Pizarro, con repertorio de música cuyana.

El calendario aniversario tendrá nuevas actividades durante las próximas semanas. El 7 de noviembre, desde las 23, se realizarán las vísperas en la Plaza Departamental para recibir el cumpleaños del departamento; mientras que el 8, a las 17.30, tendrá lugar el acto protocolar y, a las 18, el desfile escolar, cívico y militar sobre avenida Belgrano. La agenda continuará el 14 y 15 de noviembre con espectáculos artísticos y ranchos típicos en el predio Urquiza. También se desarrollarán propuestas vinculadas al RIM 11 y a la celebración de Nuestra Señora del Socorro, patrona y protectora de Tupungato.