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Tupungato abrió las inscripciones para el Padrón de Extranjeros

El departamento habilita dos sedes para el registro 2026 de las personas que no nacieron en este país y requieran tramitar su residencia nacional argentina.

La Municipalidad informa que hasta el 31 de julio permanecerá abierto el registro para el Padrón de Extranjeros, podrán inscribirse personas mayores de 18 años que no cuenten con residencia nacional argentina.

Requisitos

  • Ser extranjero/a mayor de 18 años.
  • Acreditar 2 (dos) o más años de residencia en Tupungato mediante Certificado de Residencia expedido por el Registro Civil.
  • Presentar boleto y acreditación de pago de las tasas municipales.
  • Presentar una foto carnet (4×4).
  • Documento de Identidad o Cédula de Extranjería.
  • Presentación de la documentación

Los trámites se van a realizar de lunes a viernes desde las 9 a las 12, se podrán presentar los papeles en la Mesa de Entrada del edificio municipal o en la Oficina de Extranjería ubicada en la calle El Álamo del distrito Cordón del Plata.

También quedará a disposición el área de Asesoría Legal donde se responderá cualquier tipo de consulta de lunes a viernes de 9 a 12. Esto se podrá encontrar en el mismo edificio municipal, ubicado sobre Avenida Belgrano.

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