Tupugato buscará créditos para financiar obras de agua y saneamiento

A través de la ordenanza 15, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Municipalidad de Tupungato pidió autorización para gestionar líneas de crédito y comprometer recursos futuros con el objetivo de financiar importantes Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura Sanitaria.

La medida responde a la necesidad de asegurar fondos para la construcción, ampliación, renovación y refuncionalización de los sistemas de agua potable y saneamiento del departamento, obras que el Municipio no puede afrontar con sus recursos ordinarios.

La ordenanza se enmacara en un Convenio Marco de Ejecución y Recupero de Fondos entre la Municipalidad y el Gobierno, que actúa como organismo financiador, comprometiéndose a asignar fondos una vez que los proyectos hayan sido priorizados por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Requisito del “Fondo por Resarcimiento”

La urgencia en la aprobación de esta ordenanza se debe a la Resolución N°41/25 de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que regula el “Procedimiento del Fondo por Resarcimiento”. Dicha normativa establece, como requisito excluyente para acceder a estos fondos (provenientes del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento), que los municipios cuenten con la autorización legal de endeudamiento.

La Dirección de Agua y Saneamiento del Municipio ha estado trabajando activamente en varios proyectos que ya están listos para ser presentados al Banco Integrado de Proyectos. Las autoridades destacaron que esta herramienta de financiamiento representa una “oportunidad fundamental” para avanzar con las obras hídricas necesarias que mejorarán la calidad de vida y la salud pública de los tupungatinos.

El monto del endeudamiento estará atado directamente al costo de inversión de cada proyecto que finalmente sea aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial.