Tunuyaninos en estado crítico por botulismo: cómo puedo reconocer y prevenir esta peligrosa intoxicación

Tunuyán vuelve a estar en alerta sanitaria. Un hombre y su hija adolescente fueron internados en estado crítico en el Hospital Scaravelli, tras ser diagnosticados el miércoles pasado con botulismo, una grave enfermedad provocada por una toxina que puede causar parálisis muscular y riesgo vital.

El director regional de Salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, confirmó que ambos pacientes permanecen bajo observación en terapia intensiva, con pronóstico reservado. El padre —quien presenta comorbilidades— mostró una leve evolución, aunque continúa intubado. En cambio, la joven de 14 años sufrió un agravamiento en su cuadro y también debió ser intubada.

Según el parte médico, los dos se encuentran en plan de traqueostomía y con severo daño nervioso y muscular, aunque sin infecciones asociadas. El origen del brote habría sido una salsa casera de tomate con pimientos, elaborada y consumida por la propia familia.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una intoxicación poco frecuente pero extremadamente grave, causada por la toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta toxina ataca los nervios del cuerpo y puede generar parálisis progresiva, llegando incluso a comprometer la respiración.

Se transmite principalmente al consumir alimentos en mal estado o conservas caseras mal esterilizadas, aunque también puede aparecer por heridas infectadas o, en bebés, por la ingestión de esporas (como ocurre con la miel no pasteurizada).

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Visión borrosa o doble

Dificultad para hablar o tragar

Debilidad muscular generalizada

Parálisis facial o respiratoria en casos severos

Ante cualquiera de estos signos, la atención médica debe ser inmediata.

Cómo identificar una conserva contaminada

El botulismo no siempre se detecta a simple vista, pero hay señales que pueden ayudar a prevenir tragedias:

Latas abombadas o abolladas: señal de gas acumulado por contaminación.

señal de gas acumulado por contaminación. Tapa hinchada en frascos de vidrio o sin el clásico sonido de “clac” al abrir.

o sin el clásico sonido de “clac” al abrir. Oxidación o pérdida de hermeticidad en bordes y tapas.

en bordes y tapas. Líquido turbio o con burbujas.

Olor desagradable o inusual , aunque la toxina puede estar presente sin alterar el aroma.

, aunque la toxina puede estar presente sin alterar el aroma. Ausencia de etiqueta, fecha o procedencia del producto.

Consejos para evitar el botulismo en casa