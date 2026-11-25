Tunuyán celebra este miércoles 25 de noviembre su 146° aniversario, en recuerdo de la fecha en que la Cámara Legislativa de Mendoza sancionó la ley que estableció oficialmente al departamento en 1880. La normativa fue promulgada cinco días después, el 30 de noviembre, por el entonces gobernador Elías Villanueva. Antes de adquirir su actual condición administrativa, el territorio había formado parte de las jurisdicciones de San Carlos y Tupungato.

Sin embargo, la historia de la región comenzó mucho antes de su creación oficial. Los primeros antecedentes se vinculan con la estancia «Tolol» o «El Totoral», fundada por el capitán español Juan Amaro del Campo en terrenos donde posteriormente se desarrollaría la ciudad cabecera. Durante el siglo XVII también se estableció el Curato de Uco y, en 1621, los jesuitas fundaron la estancia «Jesús, María y José de Uco». Con el paso de los años, la actividad ganadera y agrícola impulsó el crecimiento de localidades como La Arboleda, El Totoral, Uco el Viejo y La Carreta.

Otro momento importante para el desarrollo territorial fue el reconocimiento del paso cordillerano hacia Chile por el Portillo, en 1788, que permitió fortalecer la comunicación comercial con el país vecino. Décadas más tarde, en 1880, la donación de nueve hectáreas realizada por Benigno Villanueva permitió establecer el terreno destinado a la villa cabecera, en la zona de El Totoral, a unos cuatro kilómetros de su emplazamiento actual.

Con el correr del siglo XX, Tunuyán consolidó su perfil productivo a partir de la agricultura, la fruticultura y, posteriormente, la vitivinicultura. La producción de manzanas y sidras le valió el reconocimiento como «Capital de la Manzana», mientras que sus paisajes cordilleranos, el río Tunuyán y el desarrollo de los vinos de altura fortalecieron su proyección turística. Actualmente, junto con San Carlos y Tupungato, integra el Valle de Uco y mantiene una identidad marcada por sus tradiciones, su producción y el trabajo de su comunidad.