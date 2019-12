San Carlos, Tunuyán, Maipú y Lavalle suspenden actos vendimiales en oposición a la Ley 9.209

A través de Instagram, Martín Aveiro y Rolo Scanio compartieron un mensaje expresando su posición frente a la nueva ley 9.209.

Casi llegando a la medianoche, ambos mandatarios departamentales compartieron en sus redes. En simultáneo, los Intendentes de Maipú y Lavalle se sumaron a la suspensión de sus festejos vendimiales con la consigna de que se retomarían las activdades si se derogara la Ley 9.209.

Este pedido, se vio reflejado en el comunicado de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia, quienes solicitaron que «no se realice ningun acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el Agua. Si no es así, entendemos no hay nada que festejar y por ende SIN AGUA NO HAY VENDIMIA».

Luego de masivas convocatorias en toda la provincia de Mendoza, cerca de la medianoche de este jueves, el Intendente de Tunuyán, Martín Aveiro expresó.

La municipalidad de Tunuyán, junto al municipio de MAIPÚ y LAVALLE, suspenden las vendimias departamentales hasta que la ley 9.209 sea derogada. Martín Aveiro

La fiesta estaba prevista para el próximo 31 de enero en el anfiteatro municipal de Tunuyán donde estaba confirmada la participación de los Caligaris en el cierre de dicha noche.

Por su parte, el intendente de San Carlos Rolando Scanio, también se mostró fuerte a las convicciones del pueblo sancarlino diciendo:

Se suspenderá la Fiesta de la Vendimia del departamento de San Carlos hasta que se derogue la Ley 9209 por consenso social y pedido de las instituciones intermedias, Reinas Vendimiales y Vecinos Autoconvocados. #La7722NoSeToca #DefendamosElAgua Rolando Scanio

La celebración vendimial de San Carlos estaba prevista realizarse el próximo 8 de febrero en el Teatro Neyú Mapú.

