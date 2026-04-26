Tunuyán y BNA formarán a los vecinos de los distritos en el uso de billeteras virtuales

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita a vecinos y vecinas a participar de las capacitaciones gratuitas sobre billeteras virtuales. La propuesta estará destinada al público en general y tendrá modalidad presencial. El objetivo es acercar herramientas prácticas para conocer el funcionamiento de estas plataformas digitales y sus ventajas de uso.

Los encuentros se dictarán en Las Pintadas, El Algarrobo y Los Sauces. La primera capacitación será el lunes 27 de abril, a las 17 horas, en el CIC Las Pintadas, ubicado en calle Quintana s/n. Luego, el jueves 30 de abril, a las 15 horas, se realizará en el CIC El Algarrobo, ubicado en Loteo Danti s/n, y el viernes 8 de mayo, a las 14 horas, será el turno de la Delegación Los Sauces, ubicada en Jorge Martínez s/n.

Durante los encuentros, se abordarán aspectos vinculados al uso de billeteras virtuales, las plataformas más utilizadas y los beneficios que ofrecen estas herramientas. También se explicará cómo pueden ser utilizadas para manejar el dinero desde el celular de manera fácil, rápida y segura. La capacitación estará a cargo del equipo del Banco Nación.