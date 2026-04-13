Tunuyán: volcó en la Ruta 92, dijo que fue por un desperfecto pero el test de alcoholemia dio positivo

Una mujer de 28 años tuvo un accidente vial al volcar su vehículo durante la madrugada de este lunes en Ruta 92, en Vista Flores, Tunuyán. Según relató la conductora, cayó a la acequia luego de perder el dominio del rodado. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo de 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 2.00 a la altura del kilómetro 15, frente a la cancha San Julián, cuando la conductora de un Volkswagen Gol circulaba en dirección al norte.

Al llegar los efectivos policiales, la mujer relató que el rodado había sufrido un desperfecto mecánico, lo que provocó que ella perdiera el control del vehículo, derivando esto en el vuelco sobre una acequia ubicada en el costado este de la ruta.

Luego de tomarle declaración a la mujer, personal de la Sub Jefatura Vial Valle de Uco intervino en el lugar y realizó el dosaje de alcohol correspondiente, el cual confirmó que la conductora manejaba con 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro muy por encima de lo permitido.