Tunuyán vivirá un nuevo Festival de boxeo: cuándo es y cuánto cuesta la entrada

El próximo viernes 17 de abril, a partir de las 21:00 horas, el Polideportivo departamental será escenario de una esperada velada de boxeo. El Festival de Box reunirá a los principales talentos amateurs de la región en una noche cargada de emoción y adrenalina.

La jornada contará con más de 10 combates de alto nivel, donde boxeadores locales tendrán la oportunidad de destacarse ante su propio público en peleas de gran intensidad. El evento representa una instancia de competencia de alto valor deportivo para los atletas de la región.

El encuentro está pensado para toda la familia y promete convertirse en una verdadera fiesta del deporte, impulsando el crecimiento del boxeo en el departamento y brindando un espacio de competencia y desarrollo para las nuevas generaciones de talentos.

Iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer el deporte amateur local y a consolidar al municipio como sede de actividades deportivas de relevancia regional. Las entradas tendrán un valor de $10.000 y podrán adquirirse en el Polideportivo Central el día del evento.