El reclamo solicita la postergación de la vigencia de la RTO, apelando a contemplar la situación económica de cada región.

Hasta hoy está confirmado que la Revisión Técnica Obligatoria RTO, será solicitada para poder circular en la provincia. Esto ha generado muchos reclamos donde el más importante es que la infraestructura de la mayoría de las calles de Mendoza no están condiciones para circular, algo que afecta directamente a conductores y el “bienestar” del vehículo. La propuesta de personas que se autoconvocan en Valle de Uco, apunta a contemplar las dificultades que presenta cada región. El grupo empezó en la virtualidad pero esperan poder hacer presentaciones formales para exponer la situación.

Son varios los argumento tomados por un grupo de autoconvocados que; empujados por entender que existe una falta de garantías para circular y que por lo tanto la medida es arbitraria, se han reunido en un grupo denominado “Unidos Contra la RTO” y buscan adhesión vecinal y responsabilidad de las dirigencias en este tipo de temas.

“Consideramos que no es el momento para aplicarlo por el estado de las calles, en especial los sectores rurales, además, según la legislación; los talleres no deben superar los 80 kilómetros del lugar de residencia, por lo tanto, la aplicación de la ley no se ajusta a algunos lugares de Mendoza”, expresó Alejandro Baños, parte del grupo.

Baños expresó ante radio Crisol de Tunuyán que ‘esta medida perjudica directamente a quienes trabajan todos los días con un vehículo ya que desde el primero de enero no podrán circular generando un perjuicio para estas personas’.

“En Valle de Uco el vehículo es el único medio para muchas familias y otras personas trabajan con su vehículo. La gente de los autos rurales compartidos vive de los vehículos y prácticamente ningún auto está en condiciones, quienes trasportan a personal de cosecha, entre otros más”, enfatizó Baños sin dejar de desconocer la necesidad de revisar el estado de ciento de vehículos en la zona, aunque insiste en reconocer el complejo escenario económico reinante más los detalles de cada localidad.

“Me molesta la manera injusta en que esto se pretende aplicar, que la gente de la legislatura transite por calles asfaltadas y que desconozcan otras realidades, que piense que más allá del Rio Mendoza hay otros departamentos. Este grupo es solo una inquietud de alguien común […] quedan 16 días y nadie hace nada”, relató Baños a Diario NDI

