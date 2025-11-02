Tunuyán: una pelea por el pago del alquiler terminó con dos heridos y un detenido

Este sábado, en Tunuyán, una riña entre un propietario y sus inquilinos dejó como saldo dos personas lesionadas y un detenido. El hecho ocurrió cerca del mediodía en una vivienda de calle Corrientes.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo tras una discusión por el pago del alquiler, durante la cual se registraron agresiones físicas y el uso de un arma blanca. Tras el incidente, intervinieron efectivos de la Comisaría 15°, junto con personal de Policía Científica.

El propietario, identificado como B. E. (71 años), y los inquilinos S. E. (30) y F. S. (30) fueron asistidos por personal médico debido a las lesiones sufridas.

Por disposición de la Ayudante Fiscal interviniente, el hombre señalado como agresor fue aprehendido, mientras que la Policía realizó el secuestro de elementos y las actuaciones de rigor en averiguación lesiones.