Tunuyán: una multitud recibió a Agustina Giacomelli, flamante Virreina Nacional de la Vendimia

La noche de este lunes no fue una más en Tunuyán. Tampoco lo fue para Agustina Giacomelli, quien tras ser coronada como Virreina Nacional de la Vendimia 2026 en el Acto Central volvió a su tierra, donde recibió una cálida bienvenida por parte de una multitud.

La flamante virreina estuvo acompañada por la reina nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, junto a quien recorrió la avenida San Martín tras partir desde la intersección con Emilio Civit. Durante todo el trayecto, vecinos se acercaron para saludarla, entregarle carta, flores y otros regalos.

Agustina Giacomelli fue recibida por una multitud en Tunuyán (Foto: Prensa de la Municipalidad de Tunuyán.)

Tras la caravana, se llevó a cabo el acto oficial en la plaza departamental, el cual contó con presentaciones de los músicos de Vendimia en el Tiempo y el Ballet Federal Municipal, y tuvo un cierre por todo lo alto con un despliegue de fuegos artificiales.

Foto: Prensa de la Municipalidad de Tunuyán.

Durante su paso por el escenario, Giacomelli expresó su emoción por el recibimiento: “Hermoso, increíble. No me esperaba menos. La Municipalidad de Tunuyán me ha acompañado en todo este camino y me alegra volver a mi casa, con mi gente, que me apoyó desde el primer momento(…)La ilusión no era solo mía, era la ilusión de todo un pueblo. Estoy muy agradecida por el resultado“.

En referencia a la Reina Nacional, la joven tunuyanina dijo que mantenía una buena relación desde la Convivencia Real, y resaltó: “Estoy feliz de compartir esto con Azul y vamos a ser muy buenas amigas“.

Agustina Giacomelli junto a la Reina Nacional, Azul Antolinez, el intendente Emir Andraos, el Director de Cultura de Tunuyán Sebastián Garay, y el Subsecretario de Cultura de Mendoza Diego Gareca (Foto: Prensa de la Municipalidad de Tunuyán).

En cuanto a la hoja de ruta de su año de mandato, Giacomelli volvió a reafirmar que su “proyecto departamental es sobre salud mental y es desde donde siento que mejor puedo aportar“. En ese sentido, cabe resaltar que la flamante soberana está próxima a recibirse de psicóloga.

Además, confirmó que trabajará de manera mancomunada con la Reina Nacional. “Tenemos todo un año para trabajar y muchas ganas de concretar los proyectos”, afirmó.

Del recibimiento también participaron el intendente Emir Andraos, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, y el director de Cultura de Tunuyán, Sebastián Garay.