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Tunuyán: una mujer volcó en solitario en la ruta que lleva al Manzano Histórico

No se sabe cómo se dio el hecho, pero afortunadamente la conductora no tuvo heridas de gravedad por el choque

En la mañana de este miércoles 8 de abril, antes de las 9, un fuerte choque tuvo lugar en el departamento de Tunuyán. Más específicamente sobre la Ruta 94, en las cercanías del corredor productivo en el distrito de Vista Flores.

Según informaron, un vehículo Renault Clio viajaba por la Ruta 94 del este al oeste, cuando por razones desconocidas perdió el control del auto y volcó. Quedando en el lateral norte de dicho camino, donde se encuentra la ciclovía.

En este hecho solo viajaba la conductora, una mujer de 29 años, que fue revisada por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado en el lugar donde se dio el vuelco. Allí, esta persona fue diagnosticada con politraumatismos por accidente vial.

En este lugar, en las cercanías del predio San Cayetano, trabajó personal de la Comisaría 65 de Vista Flores, Policía Vial y Tránsito Municipal.

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