NO PODÍA VOLAR

Tunuyán: una mujer encontró un cóndor herido en el patio de su casa

Tras constatar que el animal no podía volar, la vecina dio aviso al 911. El ave fue trasladada para que emprenda su rehabilitación bajo la supervisión de profesionales.

Este lunes, en Tunuyán, una mujer encontró a un cóndor herido en el patio de su casa, situación que hizo que llamara al 911 para alertar la situación y solicitar asistencia.

Ante este escenario, efectivos de la Policía Rural se desplazaron hasta la vivienda de la vecina del departamento del Valle de Uco. Una vez en el lugar, constataron que el ave se encontraba herida y no podía emprender vuelo.

Debido al estado del animal, los efectivos dieron aviso a las autoridades de fauna, para que dispongan el traslado del cóndor hacia otro lugar, donde será evaluado por especialistas, los cuales monitorearán su rehabilitación y evolución.

ETIQUETAS:

TunuyánCóndorPolicía Ruralcóndor herido

