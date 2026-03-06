Search
OCURRIÓ EN SU HOGAR

Tunuyán: una mujer de 76 años se ahogó mientras comía y fue salvada por dos policías

Los uniformados acudieron tras un llamado al 911 y lograron estabilizar a la víctima antes de la llegada de una ambulancia. Tras aplicarle la maniobra de Heimlich lograron desobstruir sus vías respiratorias y fue trasladada al hospital.

Este viernes, una mujer de 76 años fue salvada por dos policías luego de haberse ahogado mientras comía en su vivienda, ubicada sobre calle Maipú, en Tunuyán. El accionar policial se produjo luego de que la pareja de la víctima llamara al 911 para solicitar ayuda urgente.

De acuerdo a información oficial, el hecho se produjo cerca de las 13:20 horas, momento en el que fue informado a la Comisaría 15°. Ante este escenario, desde el Centro Estratégico de Operaciones se dispuso el desplazamiento del móvil interno 3834, a cargo del auxiliar segundo Fernando Salinas y la auxiliar primero Milagros Naranjo, ambos pertenecientes a la Unidad Especial de Patrullajes.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron que la mujer -identificada como María E.– se encontraba en silla de ruedas y sin responder a los estímulos. Ante esa situación, comenzaron a realizar la maniobra de Heimlich con el objetivo de desobstruir sus vías respiratorias.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos lograron extraer el objeto que provocaba el ahogo, lo que permitió que la víctima recuperara la respiración.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La mujer fue asistida por la enfermera a cargo, quien diagnosticó broncoaspiración y dispuso su traslado al hospital Antonio Scaravelli para una mejor atención médica.

TunuyánPolicía de Mendoza

Por: Lucian Astudillo

