Mediante un tuit, un joven alertó a una chica de 20 años que el remisero que solía transportarla, pensaba en abusarla.

La descripción de lo sucedido es escalofriante ya que el transportista (un hombre mayor de Tunuyán que se dedica a los viajes no registrados) le detalló a un joven -de forma impune- cómo pensaba a abusar de una chica a la que solía llevar y cuáles eran sus movimientos. Pasmado por el relato del conductor, el chico decidió publicarlo en Twitter hasta que la joven vio la publicación en que le alertaban.

Esto sucedió el día martes pasado y derivó en que la joven decidiera cambiar su rutina de vida. Gracias a este aviso logró escapar de una situación que podría haber sido por demás traumática. Según lo relatado, la joven de 20 años que trabaja en una tienda de ropa, fue alertada por este chico que vive en la misma zona que ella y subió al remis después que la joven lo había hecho.

La joven contó a Los Andes, que tampoco había visto anteriormente al hombre que la llevó desde su lugar de trabajo a su casa en Colonia Las Rosas. “Solo lo conozco de vista, porque viajo mucho en colectivo o en remís trucho y he viajado varias veces con él. Pero no tengo ni idea a qué se dedica”, contó “Analía”. “A “Ariel” (se preservó el nombre de la joven y el chico que dio aviso bajo los nombres de “Analía y Ariel”) tampoco lo conozco. Yo me enteré de todo cuando llegué a casa y abrí Twitter; somos de la misma zona así que lo vi rapidísimo”.

Ese día

“Yo volvía a casa, justo esa tarde no trabajé así que volví temprano”, rememoró la joven, quien indicó que el viaje transcurrió con la más absoluta tranquilidad. Analía y el remisero ya habían viajado juntos y, hasta ese momento, el traslado era como tantos otros. Así culminó de hecho, ya que la joven pagó el viaje, bajó y entró a su casa.

El conductor, por su parte, siguió trabajando en lo suyo y fue en el viaje posterior en que hizo las escalofriantes declaraciones sobre “las cosas que le iba a hacer” a Analía en sus viajes siguientes (la mayoría de ellas estaban relacionadas a abusos o ataques sexuales). Las hizo en voz alta, dando detalles aberrantes y mientras quien viajaba con él -precisamente, Ariel- escuchaba todo con lujo de detalle.

“No puedo explicar las sensaciones horribles que siento, me da muchísimo miedo que ese hombre tenga así de claros mis horarios y aún más claras sus intenciones, no pensé pasar por algo así nunca, tener que cuidarme hasta para ir a trabajar es un montón, ¡qué miedo y qué tristeza!”, expresó la joven en la misma red social y luego de leer la publicación de Ariel donde advertía de esta situación con la intensión de que el mensaje llegara a la potencial víctima.

