Search
Instagram Facebook Twitter
Imagen de WhatsApp 2025-11-09 a las 19.50.50_28c32695
ACCIDENTE FATAL

Tunuyán: un motociclista de 80 años murió tras chocar contra una camioneta

La fatalidad ocurrió en horas de la tarde sobre la Ruta Provincial N°94 cuando la motocicleta colisionó contra un rodado que giraba hacia un restaurante.

Un hombre de 80 años murió este domingo por la tarde en Tunuyán tras impactar su motocicleta contra una camioneta en la Ruta Provincial N°94. El hecho ocurrió alrededor de las 14:50 horas a la altura del restaurante “Chacayes“. Intervino personal de la Subcomisaría Manzano Histórico.

De acuerdo con el reporte policial, una camioneta Ford Ecosport conducida por una mujer de 42 años circulaba en sentido este-oeste y, al colocar el indicador de giro para ingresar al restaurante, fue impactada en el lateral por una motocicleta Honda 400 cc que transitaba en dirección contraria.

Hacia el lugar del accidente se dirigió personal del Centro de Salud local, que constató el deceso del motociclista, quien fuera identificado como Juan Santos Caon.

Por su parte los ocupantes de la camioneta -además de la conductora, tripulaban el vehículo su hijo de 5 aos y un hombre de 61 años- resultaron con politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital zonal para su atención.

En el sitio trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado, junto a peritos que realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

ETIQUETAS:

TunuyánPolicía de Mendozaaccidente vialaccidente fatal

+ Noticias

ACCIDENTE FATAL

Tunuyán: un motociclista de 80 años murió tras chocar contra una camioneta

Por: Lucian Astudillo

Fortalecen lazos

Estas fueron las palabras de Javier Milei a Rodrigo Paz Pereira

Por: Agustin Zamora

Nada va a cambiar

Javier Milei desafía al mercado por el dólar: bandas y nuevo rol de Estados Unidos

Por: Agustin Zamora

Superclásico

River con una chance única para descontar en el historial frente a Boca

Por: Agustin Zamora

presunta participación

Siete empresarios mendocinos en la mira: quiénes son los involucrados en el juicio de los Cuadernos K

Por: Redacción NDI

estudio nacional

Un informe reveló qué provincias tienen más gasto político: Mendoza shockeó con el resultado

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter