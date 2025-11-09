Tunuyán: un motociclista de 80 años murió tras chocar contra una camioneta

Un hombre de 80 años murió este domingo por la tarde en Tunuyán tras impactar su motocicleta contra una camioneta en la Ruta Provincial N°94. El hecho ocurrió alrededor de las 14:50 horas a la altura del restaurante “Chacayes“. Intervino personal de la Subcomisaría Manzano Histórico.

De acuerdo con el reporte policial, una camioneta Ford Ecosport conducida por una mujer de 42 años circulaba en sentido este-oeste y, al colocar el indicador de giro para ingresar al restaurante, fue impactada en el lateral por una motocicleta Honda 400 cc que transitaba en dirección contraria.

Hacia el lugar del accidente se dirigió personal del Centro de Salud local, que constató el deceso del motociclista, quien fuera identificado como Juan Santos Caon.

Por su parte los ocupantes de la camioneta -además de la conductora, tripulaban el vehículo su hijo de 5 aos y un hombre de 61 años- resultaron con politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital zonal para su atención.

En el sitio trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado, junto a peritos que realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.