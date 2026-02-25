Tunuyán: un joven fue atacado a cuchilladas en la puerta de un gimnasio en pleno centro

Un joven de 21 años permanece internado tras ser víctima de un violento ataque en la puerta de un gimnasio de Tunuyán. El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando un hombre lo agredió con un arma blanca y huyó del lugar, dejando al chico gravemente herido.

El episodio se registró minutos después de las 22 en un local ubicado sobre calle Pellegrini al 100. Un llamado al 911 alertó sobre la situación y la víctima fue trasladada de urgencia en un Renault 11 hasta el Hospital Scaravelli.

Ya en el centro asistencial, los médicos constataron que el joven presentaba siete heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el tórax, la espalda y un brazo. Debido a la gravedad del cuadro —que incluyó una lesión pulmonar— debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación, quedó internado en sala común y evoluciona bajo control médico.

En paralelo, efectivos policiales preservaron la escena del ataque. En la entrada del gimnasio se hallaron manchas de sangre, lo que permitió delimitar el área para el trabajo de Policía Científica, que realizó el levantamiento de rastros y otras pericias clave para la causa.

La investigación avanza bajo la órbita de la Justicia, que intenta determinar las circunstancias del hecho y el vínculo entre la víctima y el agresor. Según las primeras descripciones, el sospechoso sería un hombre joven que al momento del ataque vestía un buzo blanco y escapó rápidamente a pie.

Durante varias horas, los uniformados realizaron rastrillajes por las inmediaciones del polideportivo y por calles como Roca y Sáenz Peña, aunque hasta el momento no lograron dar con el presunto autor.

Mientras el joven continúa internado en el Hospital Scaravelli, los investigadores analizan cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir la secuencia del ataque e identificar al responsable de un hecho que vuelve a encender la alarma por la violencia en el Valle de Uco.