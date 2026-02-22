Search
Tunuyán: un hombre terminó internado tras ser apuñalado por su suegro

La situación de violencia se dio fuera de contexto, aunque aseguraron que estos tenían problemas de tiempo atrás

En la noche del sábado, pasadas las 21, personal de la Policía de Mendoza dio intervención en un hecho delictivo en el departamento de Tunuyán. Situación que se dio en en el Cuadro de la Estación sobre la calle Boulogne Sur Mer.

Allí, un llamado al 911 dio alerta sobre una persona que había sido lesionada con un cuchillo en el interior de un domicilio. Ante esto, efectivos se trasladaron al lugar para constatar la veracidad del hecho y entrevistar a los presentes.

Quienes aseguraron que la víctima, un joven de 30 años, tenía problemas antiguos con su suegro, quien llegó y sin decirle nada le dio un cuchillazo en la zona dorsal. Por lo que debió ser trasladado al hospital Antonio Scaravelli.

Aún no se ha detenido a quien lo agredió.

