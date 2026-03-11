Tunuyán: un hombre sufrió múltiples lesiones luego de un choque entre una motocicleta y una camioneta

Este miércoles, un hombre resultó con lesiones luego de un accidente vial producido en Tunuyán, en el que colisionaron una motocicleta y una camioneta. El hecho ocurrió cerca de las 15:44 en la intersección de calles Manuel Belgrano y Godoy Cruz, frente al local gastronómico “Locos por la Pizza”.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales de la Comisaría 15° se desplazaron hacia el lugar del accidente, donde constataron que el mismo había sido protagonizado por los ocupantes de una moto Motomel 110 cc. y la conductora de una camioneta Renault Duster.

De acuerdo al reporte oficial, la motocicleta circulaba por calle Belgrano en dirección oeste–este cuando fue impactada por la camioneta que avanzaba por Godoy Cruz de norte a sur. A raíz del choque, el acompañante del rodado menor, identificado como Edgardo S. (33), sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado al centro asistencial local para su atención.

Por su parte, la conductora de la moto, Carla R. (36), y la conductora de la camioneta, Carina M. (44), fueron sometidas al dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó resultado negativo en ambos casos.

Por disposición de la Ayudante Fiscal interviniente se labró el acta de procedimiento correspondiente, se dio intervención a Tránsito Municipal y se notificó a la víctima para su evaluación en el Cuerpo Médico Forense. La causa quedó caratulada como averiguación lesiones culposas.