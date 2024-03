Tunuyán tiene reina de la Vendimia: quién es la mujer que se coronó en la fiesta de los Cerros

Teniendo como marco las colinas que rodean al teatro griego Frank Romero Day, cada año y en la previa del Acto Central de la Vendimia, se realiza la Vendimia de los Cerros, lugar que eligen para concurrir quienes prefieren disfrutar la fiesta Central en este punto panorámico o quienes no pudieron acceder a una entrada.

En la edición 2024, que llevó el nombre de “Entre cóndores y golondrinas” y fue la novena edición del evento que inició en 2015 de la mano de Victoria Herrara, la vecina de Tunuyán Lorenza Gómez (58) resultó electa reina, mientras que Andrea Yovina (46) fue elegida virreina y Verónica Lourdes Zárate (48), primera princesa.

Recordemos que todas las candidatas fueron inscriptas en la tarde y, el único requisito para participar es ser mamá y tener más de 40 años.

Lorenza Gómez, quién es retirada del Ministerio Justicia y Seguridad, donde trabajó como administrativa, tiene dos hijos, uno de ellos radicado en Australia, cometó: “Siempre digo, hay que luchar por los sueños. Este era el mio. Por distintas cuestiones no pude nunca participar en la Vendimia y ahora me salió esta posibilidad. Fui la última inscripta. Pensé que no me iban a dejar participar”.

