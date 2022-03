Una pela que empezó entre dos chicas, terminó con una de ellas gravemente herida y la intervención de otras personas que intentaron ayudar.

Lamentablemente el conflicto fue filmado y subido a las redes. Si bien estas actitudes aún debemos repensarlas; otras personas, si intentaron ayudar a desarticular un fuerte altercado que comenzó con un par de chicas que habían estado en un boliche de la zona centro de Tunuyán. Con acusaciones cruzadas, una de ellas terminó con fracturas y hematomas diversos.

La denuncia fue radicada y -como suele suceder- con acusaciones mutuas sobre cómo se dio el hecho. Independientemente de ello, como resultado de la pelea una de las jóvenes (abordadas por otras tres) terminó con algunos huesos fracturados y golpes en diversos lugares de su cuerpo. Una de las partes más afectada es uno de sus brazos el cual presenta las lesiones más serias.

Otra de las declaraciones cruzadas involucra a una persona (novio de una de las agresoras) que no se ha determinado si estuvo al momento del hecho o llegó minutos después. Esto no termina de determinar si el joven participó agrediendo a la chica o si realmente no estuvo en el hecho.

Las denuncias correspondientes determinarán lo que a posterior la Justicia podría definir sobre este caso. No obstante, queda para resolver grave problema de agresividad que la personas muestran. Esta no es la primera (Nota 1, Nota 2)vez que se ve un problema como este. Días atrás un caso similar dio la vuelta al país mostrando como personas se peleaban arrojando y destrizando un lugar, entre otros similares.

