Prácticamente no puede caminar, y por falta de dinero no logra concretar la cirugía que necesita.

Carlos López es un vecino del departamento que fue operado tiempo atrás de algunos problemas en sus vértebras, si bien estás cirugías en su columna fueron superadas; una dificultad en su motricidad hizo que ahora su cadera se lesionara, perdiera movilidad y necesite de una intervención en esa zona para poder caminar.

“Hace más de un año y medio que no me puedo operar de la cadera y últimamente ya no puedo caminar, tengo que usar un bastón o un carrito para poder moverme un poco”, relató el hombre a Diario NDI. Además, está esperando poder jubilarse para al menos apelar a la cobertura de PAMI ya que tampoco puede trabajar y eso acarrea problemas económicos.

“Para operarme necesito una prótesis -que hace un año- estaba entre los 140 y 160 mil pesos, ahora supongo debe estar más cara pero la verdad es que no tengo para pagarla porque no puedo trabajar y todavía estoy “empujando” para que me salga la jubilación que tendría que haber salido”, contextualizó Carlos.

La situación de este vecino hizo debiera apelar a la voluntad de algunas personas del departamento para intentar salir de esta situación. Si bien la coordinación de las llegadas de las prótesis también es compleja en tiempos de pandemia, es imprescindible empezar a recaudar algo de dinero.

Quienes deseen colabora de alguna manera, pueden comunicarse con Carlos en cualquier momento del día al 2622-584963.

Diario NDI también publicó: Tunuyán: mujer resultó gravemente herida luego de volcar en su auto

Mirá también nuestras Noticias en 1 Minuto