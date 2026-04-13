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Tunuyán sigue con “Juntos de Gira” y actividades para los adultos mayores en los distritos

La propuesta seguirá llegando a distintos distritos con té, bingo, juegos y premios, de 15 a 17 horas.

El programa «Juntos de Gira», una iniciativa orientada a adultos y adultos mayores, continúa su recorrida por el departamento durante el mes de abril. La propuesta genera nuevos espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria.

En cada una de las jornadas, realizadas de 15 a 17 horas, los participantes compartieron una tarde en un clima distendido, con actividades como té, bingo, juegos y sorteo de premios. El ambiente propició el intercambio entre vecinos, la integración social y el fortalecimiento de vínculos entre personas mayores de diferentes puntos del territorio.

La iniciativa es llevada adelante por la Jefatura de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección de Gestión Social, en articulación con las delegaciones distritales. Se enmarca en una acción concreta del Municipio orientada a promover el bienestar, la inclusión y el acompañamiento de las personas mayores.

La propuesta continuará llegando a distintos puntos del departamento, con nuevas fechas por confirmar. Quienes deseen sumarse pueden acercarse al CIC o a la delegación más cercana a su domicilio. Para mantenerte informado/a acerca del cronograma completo de próximos encuentros y demás actividades, ingresá a los sitios oficiales de la Municipalidad de Tunuyán.

Esta semana estarán en: CIC Tunuyán, Los Sauces y El Algarrobo, mientras que los encuentros ya se realizaron en La Pintada y Vista Flores.

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