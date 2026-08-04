Tunuyán será la casa de la Expo Educativa: cuándo y dónde se realizará

El encuentro se realizará el viernes 7 de agosto en el Polideportivo Municipal. Jóvenes y estudiantes podrán conocer carreras y alternativas para proyectar su futuro académico y profesional.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Educación, coordina una nueva edición de la Expo Educativa. La actividad se desarrollará de 10.30 a 12.30 y de 14 a 16 horas, en el Polideportivo Municipal.

Durante la jornada, universidades, institutos de educación superior y centros de capacitación presentarán sus carreras y propuestas académicas. Quienes se acerquen podrán recorrer los diferentes espacios, conocer las modalidades de cursado y acceder a información que los ayude a elegir cómo continuar su formación.

La Expo constituye una oportunidad para encontrar en un mismo lugar alternativas universitarias, terciarias, técnicas y de formación profesional. También participarán instituciones vinculadas con las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

Elegir una carrera o una profesión implica comenzar a pensar no solo qué estudiar, sino también quiénes desean ser y qué proyecto de vida quieren construir. Por eso, las instituciones acompañan a los jóvenes en este momento de decisiones, acercándoles herramientas e información para que puedan reconocer sus intereses, descubrir nuevas posibilidades y proyectar su futuro.

Participarán instituciones educativas de Tunuyán, del Valle de Uco y de otros puntos de Mendoza, junto con universidades que ofrecen modalidades presenciales y a distancia. Cada espacio permitirá realizar consultas directas y conocer las características de las distintas propuestas.