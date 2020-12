Nancy Armijo se encuentra en terapia intensiva luego de una complicación en su cuadro de neumonía y COVID-19.

Familiares y amigos pidieron cadena de oración por la salud de Nancy Armijo, quien tiene 52 años y es directora de la Escuela N°1-502 «María Isabel Zara de Guiard».

La salud de Nancy se vio resentida el pasado 11 de noviembre cuando debió ser internada en sala común, aunque días después sufrió una descompensación y fue trasladada a terapia intensiva .



Por el momento, los médicos indicaron que la mujer tiene el 90% de sus pulmones comprometidos y se encuentra en grave estado de salud.

“Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedis que no me rinda, sigo por vos.

No me voy a cansar de pedir por tu salud hasta que te vayas conmigo a casa” escribía su hija Lucila en Facebook.

Hace algunos meses, Diario NDI publicaba un emotivo video realizado por los docentes de la institución, material fílmico que mostraba el cariño y la vocación por la docencia de quienes forman parte de la escuela.

