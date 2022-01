La Fiesta de la Cereza no fue cancelada, según la organización solo fue pospuesta por cuestiones de programación.

De cara a una celebración caracterizada por surgir de la voluntad de vecinas y vecinos de Vista Flores, desde la organización confirmaron que la fiesta fue pospuesta una semana. Pese a que San Carlos decidió suspender actividades multitudinarias municipales por el aumento de contagios por Covid, en Tunuyán la situación es otra.

La Fiesta Provincial de la Cereza se recluirá los días sábado 15 y domingo 16 de enero en la cancha del Club Social y Deportivo Unión de este distrito tunuyanino: “La suspensión son debido a (problemas técnicos que no tienen solución en el corto tiempo) entonces por seguridad tenemos que reprogramar el festival”, sostuvieron desde la organización.

Esta será la celebración de una fiesta que principalmente estuvo siempre promovida por el pujante pueblo de Vista Flores. A veces con mayor o menor participación, este año la fiesta ya va por su edición número 31. Entre las presentaciones más atractivas que se verán son Los Iracundos, Los Chimeno, Los Cuyo y la elección de la soberana de la fiesta que se realizará el domingo.

Hasta el momento son 12 las candidatas a ser embajadoras provinciales de la Fiesta de la Cereza y que se definirá al cierre de la celebración de este año. Al mejor estilo vendimial, tendrá una exposición artística bajo el libreto “Latidos Rojizos” que estará a cargo de artistas sobre en el escenario.

En relación al momento sanitario presente, no se dieron detalles sobre si se pedirá o no pase sanitario. Vale remarcar que en Tunuyán las actividades no han sido suspendidas como si lo ha hecho el departamento de San Carlo. De cara al Festival Nacional de la Tonada que se desarrollará en febrero, la intendencia adelantó que se solicitará el pase sanitario.

Acerca de la Fiesta de la Cereza

En el año 2009 a Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley por el cual se instituye como “Fiesta Provincial de la Cereza” el evento que se realiza en diciembre, enero de cada año en la localidad de Vista Flores, de Tunuyán.

La Fiesta de la Cereza es la segunda en importancia de ese departamento, después del Festival Nacional de la Tonada, a diferencia de ésta aquella se ha desarrollado en el interior departamental.

La iniciativa partió como actividad de extensión de la Biblioteca Popular de Vista Flores, cuando un grupo de vecinos promovió la realización de la fiesta con el objetivo de identificar a la comunidad de Vista Flores, su gente, sus costumbres, sus tradiciones y su trabajo. Así surgió el Primer Festival de la Cereza en el año 1989.

