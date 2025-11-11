Search
Tunuyán se prepara para la Maratón Aniversario con tres modalidades de participación

La Municipalidad de Tunuyán impulsa una nueva edición de la habitual actividad deportiva por el aniversario departamental

La Ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Aniversario de Tunuyán, que se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20 horas en el Parque de La Lombardía. Este evento deportivo invita a vecinos y visitantes a participar en una tarde cargada de energía, celebración y espíritu deportivo.

Accedé al formulario e inscribite https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9 . Tenés tiempo hasta el lunes 03 de diciembre para llenar tu solicitud.

Modalidades de participación

  • 3K – Instancia recreativa y familiar (sin dorsal ni chip)
  • 6K y 12K – Instancia competitiva (para mayores de 16 años)

Acreditación y entrega de kits

  • Participantes de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín
  • Participantes foráneos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de La Lombardía

Importante Cada participante deberá descargar el deslinde de responsabilidad, completarlo, firmarlo y presentarlo impreso al momento de la acreditación. Sin este documento no se podrá retirar el kit.

Valor de inscripción El pago se realizará al momento de retirar el kit. Se aceptará efectivo y transferencia.

  • $15.000 – Incluye remera oficial + medalla finisher + dorsal con chip descartable
  • $10.000 – Sin remera (incluye medalla finisher + dorsal con chip descartable)

Presentación oficial de la remera

Ya se dio a conocer el diseño de la remera oficial de esta edición, que será entregada a quienes opten por la inscripción completa. A continuación, se puede ver el flyer con la imagen de la remera, que representa el espíritu de esta maratón y el orgullo de celebrar un nuevo aniversario de Tunuyán.

