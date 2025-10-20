Search
Instagram Facebook Twitter
limpieza tunuyan
control

Tunuyán se encuentra realizando un Plan de Ordenamiento Barrial

La Municipalidad está invirtiendo para mejorar la forma de vida en distintos barrios del casco céntrico del departamento

Esta semana, la Municipalidad de Tunuyán inició el Plan de Ordenamiento Barrial. Una acción integral que tiene como objetivo mejorar la infraestructura y el orden urbano del departamento mediante un trabajo articulado entre distintas direcciones municipales.

El programa tiene como finalidad intervenir en los espacios públicos y alrededores de las viviendas de nuestros vecinos, dando prioridad a los trabajos que contribuyan al mantenimiento, la seguridad y la accesibilidad en cada barrio.

En esta oportunidad, los equipos municipales están trabajando de manera simultánea en los barrios Venezuela, Los Manzanos, Rosedal, Arroyo Claro y Villa Tunuyán, durante los días que quedan de octubre y todo el mes de noviembre. La planificación del operativo se realizó tras una evaluación del estado de la infraestructura en cada uno de estos sectores. Esto permitió definir un cronograma de tareas adaptado a las necesidades de cada barrio.

Entre las acciones programadas se incluyen la instalación de nomencladores, mejoras en plazas, limpieza de acequias, demarcación vial, recambio de luminarias, bacheo y erradicación de áridos y cacharros. Estas intervenciones se desarrollan de forma coordinada entre las áreas de Servicios Públicos, Obras, Arquitectura, Espacios Verdes y Ambiente.

ETIQUETAS:

inversiónordenamiento territorialbarrioTunuyán

+ Noticias

control

Tunuyán se encuentra realizando un Plan de Ordenamiento Barrial

Por: Redacción NDI

seguridad

Más de 10 personas fueron detenidas en Tupungato por distintos delitos

Por: Redacción NDI

ayuda

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá de 8 a 18 el domingo 26 de octubre

Por: Redacción NDI

eficaz

El CEO permitió recuperar a tres caballos que habían sido robado en Tupungato

Por: Redacción NDI

EMOCIONANTE

La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su Concierto de Abono Nº 12

Por: Violeta Díaz Costa

Escrito formal

En plena campaña, un candidato a concejal presentó una denuncia contra Aysam

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter