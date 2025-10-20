Tunuyán se encuentra realizando un Plan de Ordenamiento Barrial

Esta semana, la Municipalidad de Tunuyán inició el Plan de Ordenamiento Barrial. Una acción integral que tiene como objetivo mejorar la infraestructura y el orden urbano del departamento mediante un trabajo articulado entre distintas direcciones municipales.

El programa tiene como finalidad intervenir en los espacios públicos y alrededores de las viviendas de nuestros vecinos, dando prioridad a los trabajos que contribuyan al mantenimiento, la seguridad y la accesibilidad en cada barrio.

En esta oportunidad, los equipos municipales están trabajando de manera simultánea en los barrios Venezuela, Los Manzanos, Rosedal, Arroyo Claro y Villa Tunuyán, durante los días que quedan de octubre y todo el mes de noviembre. La planificación del operativo se realizó tras una evaluación del estado de la infraestructura en cada uno de estos sectores. Esto permitió definir un cronograma de tareas adaptado a las necesidades de cada barrio.

Entre las acciones programadas se incluyen la instalación de nomencladores, mejoras en plazas, limpieza de acequias, demarcación vial, recambio de luminarias, bacheo y erradicación de áridos y cacharros. Estas intervenciones se desarrollan de forma coordinada entre las áreas de Servicios Públicos, Obras, Arquitectura, Espacios Verdes y Ambiente.