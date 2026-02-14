Tunuyán: robo y choque en una jornada con intensa actividad policial

Durante la madrugada y mañana del sábado 14 de febrero, personal de la Policía tuvo una importante labor en distintos puntos del departamento de Tunuyán y por distintos hechos delictivos como un robo y un choque.

El primer hecho se dio en la madrugada del sábado, cerca de las 5:30, cuando un joven de 19 años chocó entre las calles San Martín y Beltrán de Vista Flores. Según informaron, este chico estaba yendo a su trabajo en un Fiat Palio, pero perdió el control del vehículo por un desperfecto mecánico.

Ante esta situación, el auto terminó impactando contra un contenedor, lo que provocó que el rodado volcara aunque el joven pudo descender de igual forma con leves cortes en el codo izquierdo. Posteriormente se confirmó que no tenía alcohol en sangre.

El segundo hecho se dio en la mañana, cerca de las 8, cuando personal policial fue alertado por un robo en un complejo de cabañas ubicadas en El Manzano Histórico, específicamente sobre la Ruta 94 en el distrito Los Chacayes.

Según informaron, la encargada del lugar denunció que autores ignorados ingresaron al predio durante la madrugada y robaron una cartera con dinero en efectivo que pertenecía a una pareja que estaba alojada en una de las cabañas.