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Comisaría-15-Tunuyán
OPERATIVO POLICIAL

Tunuyán: robó materiales de una obra en construcción y terminó detenido

Durante la intervención, efectivos policiales lograron recuperar tres caños de PVC destinados a desagües pluviales.

Un hombre de 31 años fue aprehendido este viernes en Tunuyán luego de que la Policía recuperara materiales que habían sido robados de una obra en construcción. El hecho delictivo se produjo en un inmueble ubicado sobre calle Fortunato Gotardini.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento se inició cerca de las 8:50, cuando efectivos de la Comisaría 15ª que realizaban patrullajes preventivos fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) tras un llamado al 911 que alertaba sobre movimientos sospechosos en el predio.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante. Durante la intervención lograron recuperar tres caños de PVC destinados a desagües pluviales, los cuales habían sido sustraídos de la obra.

Además, registros fílmicos incorporados a la investigación permitieron vincular al sospechoso con el hecho denunciado, por lo que fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

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