Tunuyán: robó 80 kilos de nueces en una finca y terminó detenido

Un hombre fue detenido por robar nueces en una finca ubicada en Tunuyán. La aprehensión se dio luego de un procedimiento realizado por personal de la Policía Rural del Valle de Uco.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento se llevó a cabo en una propiedad situada sobre calle Anita, en la finca Alto Real Viñedos, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos en el corredor productivo fueron desplazados tras una alerta por la presencia de personas sospechosas dentro del predio.

Al llegar al lugar, los uniformados lograron detener a uno de los sospechosos, un joven de 24 años, mientras que otro hombre consiguió escapar antes de ser alcanzado por los efectivos.

Luego de capturar al hombre, la Policía realizó un rastrillaje en las inmediaciones y encontró tres bolsas de arpillera blancas que contenían aproximadamente 80 kilos de nueces variedad Chandler, que habían sido sustraídas de la finca.

Por disposición de la Oficina Fiscal Tunuyán-San Carlos, la mercadería recuperada fue restituida al encargado del establecimiento, mientras que el aprehendido quedó alojado en la Comisaría 65 de Vista Flores en el marco de una causa por averiguación de hurto.