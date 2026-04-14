Tunuyán: retuvieron motos en controles y detuvieron a dos hombres sopechados de robos

Operativos policiales realizados en el departamento de Tunuyán dejaron como resultado la retención de varias motocicletas y la detención de dos hombres presuntamente vinculados a hechos delictivos.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de controles preventivos en la vía pública, con el objetivo de detectar irregularidades y prevenir delitos.

Como parte del operativo, se secuestraron cinco motocicletas que presentaban distintas infracciones a la normativa vigente.

En paralelo, dos hombres fueron detenidos tras ser identificados como sospechosos en relación con robos ocurridos en la zona.

Controles y prevención del delito

Desde la cartera de Seguridad indicaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida de control territorial, que combina tareas de prevención vial con acciones orientadas a esclarecer delitos contra la propiedad.