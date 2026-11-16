En el marco del festival de boxeo realizado el pasado viernes en el Polideportivo Central, la Municipalidad de Tunuyán reconoció la trayectoria deportiva de Pablo “Manzanita” Estrella, una de las figuras más destacadas del boxeo local y referente de una disciplina que ha dado importantes exponentes a nivel provincial, nacional e internacional.

Estrella construyó una destacada trayectoria dentro del boxeo profesional, sobresaliendo en la categoría Pluma de 57 kilogramos. Entre sus logros más importantes se destacan la obtención del título de Campeón Sudamericano en 2003 y del campeonato Latinoamericano. Además, el 12 de mayo de 2006 disputó el título mundial de su categoría, consolidando una carrera que lo llevó a competir en distintos escenarios de Argentina y también en países como México y Panamá.

La distinción reconoció una trayectoria construida a fuerza de sacrificio, perseverancia y destacados logros deportivos. También puso en valor el aporte que Estrella continúa realizando al boxeo local, acompañando la formación de nuevos talentos y colaborando activamente en la organización de eventos que mantienen viva esta disciplina en Tunuyán.

Durante la entrega se destacó que las historias más importantes del deporte son de quienes alcanzan campeonatos y reconocimientos, pero también las de quienes continúan dejando una huella a través de sus acciones. En ese sentido, el homenaje resaltó el compromiso de Pablo Estrella con el crecimiento del boxeo y su vocación por transmitir experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones.

Actualmente, continúa ligado a este deporte desde una nueva etapa, dedicada a la formación de jóvenes deportistas y al acompañamiento de quienes comienzan a recorrer el camino del boxeo. Además de su tarea como formador, promueve y organiza eventos que permiten sostener la actividad boxística local y generar nuevas oportunidades para los deportistas de la región.