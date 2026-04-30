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Tunuyán reconfigura su HCD: asumieron los nuevos concejales y hay paridad entre el oficialismo y la oposición

El nuevo Concejo Deliberante de Tunuyán quedó conformado tras la asunción de los candidatos ganadores en las últimas elecciones

En el mediodía de este jueves 30 de abril, las autoridades legislativas y ejecutivas de Tunuyán dieron la bienvenida a los nuevos concejales departamentales; evento que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal “Jorge Raúl Silvano” y que contó con la presencia de importantes políticos de la rama provincial y nacional, entre ellos Martín Aveiro, diputado nacional, Facundo Correa Llano, diputado nacional, Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, y Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

En este marco, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Rueda, recibieron a aquellos nuevos ediles que ganaron en las últimas elecciones de octubre del pasado 2025 y despidieron a quienes terminaba con su mandato tras cuatro años de cumplimiento del debe en la legislación local.

En primer lugar, se tomó el juramento y se le entregó el respectivo diploma a los miembros de la alianza Libertad Avanza+Cambia Mendoza, iniciando por Diego Olaiz y siguiendo por Mariela Endrizi y María del Carmen Bustamente. Para posteriormente seguir con el ex Secretario de Gobierno, Rodrigo López, y María Soledad Calatayud.

Posterior al esperado momento, los miembros del Concejo despidieron a quienes cumplieron con su período. Tratándose de Cecilia Di Nasso, Arturo Pechemiel, quien dejó un fuerte mensaje de parte de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo en contra de los impuestos. A él le siguieron los oficialistas, Pablo Puebla Mayol, Anabella Perelló y María Noel Urbina.

Llegado este momento, el presidente del HCD ordenó el cierre de la Sesión Extraordinaria y ahora se deberá esperar por el inicio de las sesiones ordinarias en las que el oficialismo local perdió la mayoría. Quedando conformado por cinco ediles justicialistas, cuatro de Cambia Mendoza y uno de La Libertad Avanza.

En nombres, el Concejo de Tunuyán quedó conformado de la siguiente manera:

  • Partido Justicialista – Oficialismo
    • Daniel Rueda
    • Paulina Cramero
    • Luján Álvarez
    • Rodrigo López
    • Soledad Calatayud
  • Cambia Mendoza
    • Gastón Martín
    • Verónica Atencio
    • Diego Olaiz
    • “Marita” Bustamante
  • La Libertad Avanza
    • Mariela Endrizi

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