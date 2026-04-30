Tunuyán reconfigura su HCD: asumieron los nuevos concejales y hay paridad entre el oficialismo y la oposición

En el mediodía de este jueves 30 de abril, las autoridades legislativas y ejecutivas de Tunuyán dieron la bienvenida a los nuevos concejales departamentales; evento que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal “Jorge Raúl Silvano” y que contó con la presencia de importantes políticos de la rama provincial y nacional, entre ellos Martín Aveiro, diputado nacional, Facundo Correa Llano, diputado nacional, Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, y Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

En este marco, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Rueda, recibieron a aquellos nuevos ediles que ganaron en las últimas elecciones de octubre del pasado 2025 y despidieron a quienes terminaba con su mandato tras cuatro años de cumplimiento del debe en la legislación local.

En primer lugar, se tomó el juramento y se le entregó el respectivo diploma a los miembros de la alianza Libertad Avanza+Cambia Mendoza, iniciando por Diego Olaiz y siguiendo por Mariela Endrizi y María del Carmen Bustamente. Para posteriormente seguir con el ex Secretario de Gobierno, Rodrigo López, y María Soledad Calatayud.

Posterior al esperado momento, los miembros del Concejo despidieron a quienes cumplieron con su período. Tratándose de Cecilia Di Nasso, Arturo Pechemiel, quien dejó un fuerte mensaje de parte de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo en contra de los impuestos. A él le siguieron los oficialistas, Pablo Puebla Mayol, Anabella Perelló y María Noel Urbina.

Llegado este momento, el presidente del HCD ordenó el cierre de la Sesión Extraordinaria y ahora se deberá esperar por el inicio de las sesiones ordinarias en las que el oficialismo local perdió la mayoría. Quedando conformado por cinco ediles justicialistas, cuatro de Cambia Mendoza y uno de La Libertad Avanza.

En nombres, el Concejo de Tunuyán quedó conformado de la siguiente manera: