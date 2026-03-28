Tunuyán recibió a la Selección Argentina Juvenil de Beach Handball en el Polideportivo Municipal

La Selección Argentina juvenil de Beach Handball llevó adelante un campus oficial los días 25, 26 y 27 de marzo en el Polideportivo Municipal, como parte de su planificación anual. La actividad contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Deportes, y representó un hecho inédito para la disciplina, ya que por primera vez la provincia es sede de un campus nacional de esta categoría.

El campus reunió a jóvenes jugadores de distintas provincias como Misiones, Córdoba, San Luis, San Juan y Buenos Aires, además de representantes mendocinos. Al respecto, la directora de Deportes, Agustina Caetano, destacó el crecimiento sostenido de la disciplina a nivel local: “Treinta años después de que el handball comience a practicarse a nivel departamental dentro de las instalaciones municipales, hoy se consolida como un espacio de formación deportiva y como una escuela de vida, compromiso y comunidad”.

Además, señaló que la Escuela Municipal de Handball cuenta actualmente con más de 200 niños y niñas que participan activamente, con inserción en torneos provinciales y nacionales, y con jugadores que integran preselecciones de la Selección Argentina.

El encuentro tuvo como objetivo detectar y desarrollar jugadores con proyección de alto rendimiento, con vistas a la conformación del seleccionado argentino que participará en las competencias previstas para 2026. En ese marco, el director técnico de la Selección Juvenil, Andrés Bueno, señaló: “La idea es generar una adaptación para formar el seleccionado argentino del próximo año. Estamos muy contentos con el nivel de los deportistas y muy conformes con las instalaciones del Polideportivo Municipal”.

Dentro de la convocatoria se destaca la participación de Santiago Araya, un jugador surgido del deporte municipal, lo que pone en valor el trabajo que se realiza desde las bases para la formación y acompañamiento de jóvenes deportistas. Desde el área de Deportes se remarca la importancia de este tipo de instancias para visibilizar talentos locales y acercar el alto rendimiento al interior del país.

El campus contó con la presencia del intendente Emir Andraos, quien acompaña el desarrollo de las actividades y resalta la elección del departamento como sede de este selectivo juvenil.