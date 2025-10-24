Tunuyán realizó los Inter CENS-CEBJA: dos jornadas de encuentro, arte y deporte

Durante dos jornadas consecutivas, estudiantes de los CEBJA N° 3-020 Dr. Gumersindo Sayago, N° 3-017 Ricardo Levene, N° 3-091 Maestra Mirta Ramona Canizzo, N° 3-101 Brandino Persia y N° 3-233 Elvira Giordano de Dalvit; y de los CENS N° 3-422 Vista Flores y N° 3-493 Elsa Ruiz de Rei Anexo 1, participaron de actividades culturales y deportivas organizadas por la Municipalidad de Tunuyán.

La propuesta tuvo como objetivo promover la integración, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los vínculos entre las distintas comunidades educativas del departamento.

La primera jornada se realizó en el Auditorio Municipal, donde los participantes presentaron producciones en las categorías de audiovisual, letras, artes plásticas, teatro, danza y música. Cada presentación fue evaluada por un jurado que destacó la creatividad, la originalidad y el proceso colectivo detrás de cada propuesta.

Estas instancias de encuentro permitieron visibilizar el talento y la mirada de los estudiantes, consolidando espacios de aprendizaje que trascienden el aula.

La segunda jornada tuvo lugar en el Polideportivo Central, donde se desarrollaron competencias de básquet, vóley mixto, fútbol sala femenino y masculino, tejo y truco. Las actividades se realizaron en un ambiente de respeto y participación, fortaleciendo los lazos entre las instituciones.

El evento comenzó con el ingreso de la antorcha, símbolo de ilusión, compañerismo y competencia sana. Al finalizar la jornada, el intendente Emir Andraos hizo entrega de material deportivo a las instituciones participantes, como reconocimiento al compromiso de estudiantes y docentes, y como estímulo para continuar promoviendo la práctica del deporte y la integración en sus espacios educativos.

El encuentro concluyó con un reconocimiento a todos los grupos por su participación, reafirmando el valor del arte y el deporte como herramientas de aprendizaje, integración y desarrollo personal y comunitario.