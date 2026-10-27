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Tunuyán realizará una nueva edición de la Plaza de Servicios en un merendero

La Municipalidad se encargará de llevar una serie de servicios a un merendero para que los vecinos de la zona puedan acceder.

La Municipalidad de Tunuyán realizará una nueva edición de Plaza de Servicios el próximo 28 de octubre en el Merendero Corazoncitos Valientes, ubicado en el Loteo Franco. La propuesta acercará diferentes áreas municipales al territorio con el objetivo de brindar información, asesoramiento y servicios a los vecinos de la zona.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la presencia de la Veterinaria Móvil, que ofrecerá castraciones, vacunación y desparasitación para mascotas. Desde las 10 horas se sumarán distintas dependencias municipales para atender consultas y acercar prestaciones vinculadas a sus áreas de trabajo.

Entre las prestaciones previstas se encuentra la Garrafa Social, una iniciativa que busca acercar el gas envasado a precio subsidiado a los distintos barrios del departamento, brindando una alternativa más económica para los hogares que utilizan este sistema de abastecimiento.

Además habrá asesoramiento de Defensa al Consumidor, consultas e información sobre Licencias de Conducir y la participación de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, que desarrollará controles y talleres de prevención destinados a la comunidad.

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