Tunuyán realizará un operativo de castraciones y vacunaciones en Vista Flores

Este operativo refuerza el compromiso del municipio con el bienestar animal y la salud comunitaria, acercando servicios esenciales a los vecinos y promoviendo el cuidado responsable de las mascotas.

La Municipalidad de Tunuyán,  junto a la Fundación The Vines, llevará adelante un nuevo operativo de la Veterinaria Móvil en el Predio San Cayetano de Vista Flores los días 9, 10 y 11  de marzo a partir de las 9:00 horas.

Durante las jornadas se brindarán servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos. La atención será por orden de llegada, con 10 cupos disponibles por día.

Para participar, es necesario inscribirse previamente en la Delegación Vista Flores o llamando al teléfono 2622 286641, concurrir con DNI y respetar el ayuno de 12 horas de la mascota antes de la cirugía, requisito indispensable para garantizar su seguridad.

