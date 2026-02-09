Tunuyán realizará un operativo de castración en La Primavera

Los días 10, 11 y 12 de febrero se realizará un operativo de veterinaria móvil en Capilla La Primavera Tunuyán, con atención prevista a partir de las 9 horas. La acción incluirá castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica para mascotas. La actividad es organizada de manera conjunta por el Municipio y la fundación The Vines Foundation.

El equipo a cargo de la iniciativa destaca que el operativo tiene como finalidad facilitar el acceso a servicios veterinarios en el territorio. “Buscamos acompañar a las familias en el cuidado responsable de sus animales y acercar atención veterinaria a los barrios”. La atención se realizará por orden de llegada y contará con un cupo limitado.

Durante las jornadas, las personas que asistan deberán cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la presentación de DNI y el ayuno previo de 12 horas para los animales que ingresen a cirugía. Asimismo, se informó que se atenderá un solo animal por persona y que el cumplimiento de las indicaciones será condición para la intervención.