Tunuyán realizará un concurso de dibujo sobre el Mundial para chicos de 6 a 13 años

Con el Mundial de Fútbol 2026 como telón de fondo, la Municipalidad de Tunuyán, a través de su Dirección de Gestión Social, convoca a niños y niñas de entre 6 y 13 años residentes en el departamento a participar del concurso de dibujo «Dibujando el Mundial». La propuesta busca fomentar la expresión artística infantil y celebrar de manera comunitaria uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El certamen se divide en dos categorías según la edad de los participantes: Categoría 1, para niños y niñas de 6 a 9 años, y Categoría 2, para quienes tengan entre 10 y 13 años. La edad que define la categoría es la cumplida al día del cierre de inscripciones, el viernes 5 de junio. [BASES DIBU…EL MUNDIAL | PDF]

Cada participante deberá presentar un dibujo original, pintado a mano, en hoja tamaño A3. La técnica es libre: lápices de colores, fibrones, témperas u otras pinturas. La temática debe hacer referencia clara al Campeonato Mundial, ya sea a través de la representación de jugadores de la selección, estadios, hinchadas, o íconos del torneo como el trofeo y las mascotas, siempre integrados en una composición artística propia.

Las obras deberán contar con un título asignado por el propio autor. No se aceptarán trabajos realizados con herramientas digitales, inteligencia artificial ni copias de terceros.

La recepción de obras se realizará de manera presencial en el Anexo Municipal de Tunuyán (calle La Argentina 600), de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:30 horas, durante el período comprendido entre el viernes 22 de mayo y el viernes 5 de junio inclusive. Al momento de la entrega, deberá acompañarse la obra con la planilla de inscripción correspondiente y una fotocopia del DNI del participante.

La selección de las obras ganadoras se realizará a través de un sistema de votación popular mediante un formulario de Google, cuyo enlace se publicará exclusivamente en la cuenta oficial de Instagram de la Dirección de Gestión Social (@gestionsocial_munitunuyan). La votación estará habilitada desde el lunes 8 de junio hasta el lunes 22 de junio, ambos a las 9:00 horas. Los dibujos se exhibirán de forma anónima, identificados únicamente por su título, para garantizar que la elección se base en el valor artístico de cada obra.

Se reconocerá a los tres primeros puestos de cada categoría. El primer lugar recibirá una camiseta oficial de la Selección Argentina; el segundo lugar, una botella térmica; y el tercer lugar, una pelota de fútbol. La entrega formal de premios se llevará a cabo a partir del martes 23 de junio, en fecha y lugar a coordinar con los familiares de los ganadores.

La Municipalidad de Tunuyán, bajo la conducción del intendente Emir Andraos, reafirma con esta propuesta su compromiso con la infancia y con la promoción de espacios culturales y recreativos que acerquen a toda la comunidad a las expresiones artísticas.

Más información e inscripciones en el Anexo Municipal de Tunuyán, calle La Argentina 600, de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 horas, Instagram: @gestionsocial_munitunuyan.