Search
Instagram Facebook Twitter
Municipalidad-de-Tunuyan-fachada
acompañamiento

Tunuyán realizará un Ciclo de Música Popular para apoyar a artistas locales

El municipio sigue trabajando para acompañar a los artistas locales y en esta oportunidad les darán un lugar para mostrarse

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo cultural en el departamento, la Municipalidad de Tunuyán impulsa una nueva convocatoria del Ciclo de Música Popular. La propuesta está destinada a acompañar a músicos, bandas y solistas en su camino de crecimiento y proyección artística.

La convocatoria está orientada a artistas de géneros como folclore, tropical, melódico, tango y otros estilos de la música popular. Quienes deseen sumarse podrán presentar su propuesta el lunes 27 de abril, a las 20:30 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones.

La iniciativa busca promover no solo las presentaciones en vivo, sino también un proceso de formación y profesionalización para cada proyecto artístico. En ese marco, se trabajarán aspectos vinculados a la identidad artística, la estética, la comunicación y el desarrollo audiovisual.

De esta manera, cada presentación será pensada como una propuesta integral, en la que la música dialogue con la puesta en escena y el vínculo con el público. El objetivo es seguir generando espectáculos cuidados, con identidad y proyección dentro de la escena cultural local.

ETIQUETAS:

TunuyánmúsicaCulturaartistasciclo

+ Noticias

acompañamiento

Tunuyán realizará un Ciclo de Música Popular para apoyar a artistas locales

Por: Redacción NDI

operativo

Cinco personas fueron detenidas por robar nueces en el Cordón del Plata

Por: Redacción NDI

control

Operativo Preventivo en Tupungato: secuestraron drogas y hubo varios detenidos

Por: Redacción NDI

MALTRATO INFANTIL

Un bebé ingresó al hospital Notti intoxicado por cocaína y con lesiones físicas: detuvieron a los padres

Por: Redacción NDI

investigación

Amenazas en escuelas de Mendoza: hay 6 alumnos imputados

Por: María Orozco

STREAMING

A días de su muerte, se supo que Luis Brandoni dejó grabada la segunda temporada de Nada

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter