Tunuyán realizará un Ciclo de Música Popular para apoyar a artistas locales

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo cultural en el departamento, la Municipalidad de Tunuyán impulsa una nueva convocatoria del Ciclo de Música Popular. La propuesta está destinada a acompañar a músicos, bandas y solistas en su camino de crecimiento y proyección artística.

La convocatoria está orientada a artistas de géneros como folclore, tropical, melódico, tango y otros estilos de la música popular. Quienes deseen sumarse podrán presentar su propuesta el lunes 27 de abril, a las 20:30 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones.

La iniciativa busca promover no solo las presentaciones en vivo, sino también un proceso de formación y profesionalización para cada proyecto artístico. En ese marco, se trabajarán aspectos vinculados a la identidad artística, la estética, la comunicación y el desarrollo audiovisual.

De esta manera, cada presentación será pensada como una propuesta integral, en la que la música dialogue con la puesta en escena y el vínculo con el público. El objetivo es seguir generando espectáculos cuidados, con identidad y proyección dentro de la escena cultural local.