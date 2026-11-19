Los vecinos de Tunuyán que tengan deudas municipales podrán regularizar sus obligaciones con descuentos de hasta el 60% en los recargos. Según indicaron desde el municipio, el beneficio alcanza a las tasas de inmueble, comercio y cementerio vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, y contempla tres alternativas de pago: en una, tres o seis cuotas.

El régimen estará vigente durante tres meses y permite reducir los recargos acumulados según la modalidad elegida. Así, quienes cancelen la deuda en un solo pago obtendrán una bonificación del 60%; si optan por tres cuotas, el descuento será del 40%, mientras que para los planes de seis cuotas se aplicará una reducción del 30%.

Cabe remarcar que los porcentajes no se descuentan del total adeudado, sino únicamente de los recargos. El capital de la deuda se mantiene sin modificaciones.

Qué deudas se pueden incluir y cómo pagarlas

El plan especial comprende tres tipos de obligaciones municipales:

Inmueble: deudas correspondientes a las tasas municipales de las propiedades.

deudas correspondientes a las tasas municipales de las propiedades. Comercio: obligaciones vinculadas con la actividad comercial.

obligaciones vinculadas con la actividad comercial. Cementerio: tasas relacionadas con los servicios del cementerio municipal.

Para acceder a los beneficios, las obligaciones deben haber vencido hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida fue establecida mediante la Ordenanza N.º 3386/2026 y tendrá una vigencia de tres meses.

Qué otras opciones de financiación siguen disponibles

Quienes no puedan cancelar sus deudas mediante el plan especial también cuentan con las alternativas habituales de financiación de la Dirección de Rentas del municipio.

De este modo, para las obligaciones de comercio se mantiene la posibilidad de pagar en hasta 10 cuotas sin interés. En el caso de las tasas de inmueble, también se ofrecen planes de hasta 10 cuotas sin interés y alternativas de 18 y 24 cuotas, aunque estas últimas incluyen intereses de refinanciación.

Los descuentos para quienes están al día

Los beneficios también alcanzan a los contribuyentes que no tienen deudas vencidas. En esos casos, las bonificaciones se aplican sobre el capital y no sobre los recargos.

Según explicó el director de Rentas, Andrés Parente, quienes pagan mensualmente sus cuotas dentro del plazo establecido reciben un descuento del 15% sobre el capital. En tanto, quienes abonan el semestre completo acceden a una bonificación del 25%.