Tunuyán presentó un importante cronograma para festejar sus 145 años de existencia

El municipio y sus vecinos comenzarán a vivir un mes llenó de emociones por un nuevo aniversario de este gran departamento

La Ciudad del Agua ya tiene cronograma de actividades por su 145° Aniversario. La agenda incluye inauguraciones de obras, propuestas culturales, muestras artísticas, actividades deportivas y el tradicional desfile cívico-militar, que se desarrollarán entre el 13 de noviembre y el 6 de diciembre.

Jueves 13 de noviembre

  • Inauguración de obra de remodelación – Plaza B° UNEXPO
    20.00 h

Viernes 14 de noviembre

  • Sunset 64° Aniversario CIAT
    18.00 h – Espacio Republic

Miércoles 19 de noviembre

  • Inauguración de Red de Gas – Barrio Virgen del Rosario II
    20.00 h

Jueves 20 de noviembre

  • Inauguración de obra de remodelación – Plaza del Distrito El Algarrobo
    20.00 h

Viernes 21 de noviembre

  • Muestra pictórica “Paseo de Colores” – Parque de la Lombardía
    18.00 h
    Inscripción previa disponible para artistas plásticos que deseen participar y exponer https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A

Sábado 22 de noviembre

  • Muestra pictórica “Paseo de Colores” – Parque de la Lombardía
    18.00 h
    Inscripción previa disponible para artistas plásticos que deseen participar y exponer https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A

Lunes 24 de noviembre

  • Desfile Cívico-Militar – Avenida San Martín
    19.00 h
  • Espectáculo artístico – Plaza Departamental (al finalizar)

Viernes 28 de noviembre

  • Inauguración Boulevard Calle Güemes
    20.00 h

Sábado 29 de noviembre

  • Festival de Rock – Casa de la Cultura
    18.30 h
  • Cabalgata de la Hermandad – Salida desde predio San Cayetano
    8.00 h

Sábado 6 de diciembre

