Tunuyán presentó un importante cronograma para festejar sus 145 años de existencia

La Ciudad del Agua ya tiene cronograma de actividades por su 145° Aniversario. La agenda incluye inauguraciones de obras, propuestas culturales, muestras artísticas, actividades deportivas y el tradicional desfile cívico-militar, que se desarrollarán entre el 13 de noviembre y el 6 de diciembre.
Jueves 13 de noviembre
- Inauguración de obra de remodelación – Plaza B° UNEXPO
20.00 h
Viernes 14 de noviembre
- Sunset 64° Aniversario CIAT
18.00 h – Espacio Republic
Miércoles 19 de noviembre
- Inauguración de Red de Gas – Barrio Virgen del Rosario II
20.00 h
Jueves 20 de noviembre
- Inauguración de obra de remodelación – Plaza del Distrito El Algarrobo
20.00 h
Viernes 21 de noviembre
- Muestra pictórica “Paseo de Colores” – Parque de la Lombardía
18.00 h
Inscripción previa disponible para artistas plásticos que deseen participar y exponer https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A
Sábado 22 de noviembre
- Muestra pictórica “Paseo de Colores” – Parque de la Lombardía
18.00 h
Inscripción previa disponible para artistas plásticos que deseen participar y exponer https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A
Lunes 24 de noviembre
- Desfile Cívico-Militar – Avenida San Martín
19.00 h
- Espectáculo artístico – Plaza Departamental (al finalizar)
Viernes 28 de noviembre
- Inauguración Boulevard Calle Güemes
20.00 h
Sábado 29 de noviembre
- Festival de Rock – Casa de la Cultura
18.30 h
- Cabalgata de la Hermandad – Salida desde predio San Cayetano
8.00 h
Sábado 6 de diciembre
- Maratón Aniversario – Parque de la Lombardía
20.00 h
Inscripciones abiertas hasta el 03 de diciembre: https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9