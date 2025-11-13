Tunuyán presentó un importante cronograma para festejar sus 145 años de existencia

La Ciudad del Agua ya tiene cronograma de actividades por su 145° Aniversario. La agenda incluye inauguraciones de obras, propuestas culturales, muestras artísticas, actividades deportivas y el tradicional desfile cívico-militar, que se desarrollarán entre el 13 de noviembre y el 6 de diciembre.

Jueves 13 de noviembre

Inauguración de obra de remodelación – Plaza B° UNEXPO

20.00 h

Viernes 14 de noviembre

Sunset 64° Aniversario CIAT

18.00 h – Espacio Republic

Miércoles 19 de noviembre

Inauguración de Red de Gas – Barrio Virgen del Rosario II

20.00 h

Jueves 20 de noviembre

Inauguración de obra de remodelación – Plaza del Distrito El Algarrobo

20.00 h

Viernes 21 de noviembre

Muestra pictórica “Paseo de Colores” – Parque de la Lombardía

18.00 h

Inscripción previa disponible para artistas plásticos que deseen participar y exponer https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A

Sábado 22 de noviembre

Muestra pictórica “Paseo de Colores” – Parque de la Lombardía

18.00 h

Inscripción previa disponible para artistas plásticos que deseen participar y exponer https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A

Lunes 24 de noviembre

Desfile Cívico-Militar – Avenida San Martín

19.00 h

19.00 h Espectáculo artístico – Plaza Departamental (al finalizar)

Viernes 28 de noviembre

Inauguración Boulevard Calle Güemes

20.00 h

Sábado 29 de noviembre

Festival de Rock – Casa de la Cultura

18.30 h

18.30 h Cabalgata de la Hermandad – Salida desde predio San Cayetano

8.00 h

Sábado 6 de diciembre