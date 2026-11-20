En el marco de un nuevo aniversario del departamento, Tunuyán propone una agenda de actividades que reunirá cultura, turismo, capacitación, espectáculos, tradiciones y encuentros sociales en distintos puntos del departamento. Las propuestas se desarrollarán del 19 al 29 de noviembre y están destinadas a vecinos y visitantes que deseen ser parte de esta celebración especial.

Todo comenzará en el Centro de Congresos, que será sede este viernes 20/11 de una Cata de Vinos organizada por la Escuela de Idiomas, a partir de las 17.30 horas.

El sábado 21 de noviembre, las actividades iniciarán a las 10:00 horas con el city tour “Aniversario de Tunuyán”, que partirá desde la Explanada Municipal. Mientras que en el Distrito de Los Arboles-El Nahual se desarrollará el Aparte Campero . A la misma hora, en La Puntilla el Rodeo Cuyano reunirá a la comunidad en el Club de Rodeo El Lago (ambas actividades se repetirán el día domingo). Más tarde, desde las 17:00 horas, la Plaza Departamental General San Martín recibirá el cierre anual de los talleres de los Centros Integradores Comunitarios (CIC).

La celebración continuará el domingo 22 de noviembre con una edición especial aniversario del Pueyrredón Fest, que tendrá lugar desde las 19 horas sobre calle Pueyrredón, ofreciendo un espacio de encuentro para disfrutar de la música, el arte y las propuestas locales.

El martes 24 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal, se llevará adelante un reconocimiento a comerciantes destacados del departamento.

Uno de los momentos centrales será el miércoles 25 de noviembre con el tradicional Desfile Cívico Militar Aniversario, que se desarrollará desde las 19:00 horas sobre calle San Martín. Instituciones, escuelas, fuerzas de seguridad y distintas organizaciones formarán parte de esta celebración que cada año convoca a una importante participación de la comunidad.

Las actividades continuarán el viernes 27 de noviembre con propuestas vinculadas a la producción, la industria y la cultura. A las 9:00 horas, el Centro de Congresos recibirá la jornada sobre buenas prácticas de empaque, mientras que en la Planta Eco de los Andes se desarrollará la Declaración de Interés Departamental Eco Tour. A las 18:00 horas, el Hotel Fuente Mayor será escenario de la celebración por el aniversario de la CIAT y, desde las 21 horas, el Auditorio Municipal presentará la obra teatral “La cena de los tontos”.

Finalmente, el sábado 28 de noviembre comenzará con la tradicional Cabalgata al Cristo de la Hermandad, que partirá a las 7:00 horas desde el Predio San Cayetano. Más tarde, el Parque Lombardia recibirá la actividad “Movemos Conciencia” desde las 10:00 horas, mientras que desde las 12.30 horas el Centro de Congresos será sede de la evaluación de vinos caseros. A la tarde del mismo sábado, pasadas las 18 horas se llevará a cabo la inauguración de la remodelación de la Calle Pellegrini.

El domingo 29 de noviembre, como cierre de las actividades programadas habrá destrezas criollas en el cuadro La Estación a las 10 hs, mientras que en el Club Hípico San Cristóbal de Colonia Las Rosas habrá carreras.

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